Ambiance pimentée au tex-mex L’Equateur

En terrasse, le soleil tape fort et Rouen prend soudainement des airs de Texas. En entrée, j’opte pour des quesadillas. Tortillas de blé fourrées de fromage, celles-ci sont servies toutes chaudes avec un guacamole. Idéal pour débuter le repas.

J’hésite ensuite entre la potée du cow-boy, plat de poulet à la tequila, aux lardons et au fromage, et le poulet au chorizo. Pile ou face ? Je choisis le second. Il s’avère bien garni, peut-être un peu trop chargé en tomate à mon goût, mais, l’ensemble, toutefois, est convaincant. A côté de moi, mes compagnons de tablée ne semblent pas malheureux au-dessus d’une potée du cow-boy et d’une salade végétarienne servie dans un plat tout en tortilla. Présentation impeccable.

En dessert, retour à plus de légèreté après les accents pimentés du poulet. La fraise melba, joliment présentée, est un délice et une touche de fraîcheur bienvenue sous le soleil.

Entrée, plat et dessert : la note indique 12,10 €. Un bon point. Mais incontestablement, les points fort de “L’Equateur” résident avant tout dans son ambiance détendue et son accueil chaleureux.Un arrêt dans ce tex-mex est une parenthèse agréablement originale.

Pratique. Tex-mex “L’Equateur”, 5 rue du Bac, à Rouen. Du mardi au samedi.

Tél. 02 35 71 22 16.