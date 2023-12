[Photos] Le Havre. Dans les boutiques de créateurs, des cadeaux locaux et originaux de 2 à 70€

Ce sont des magasins singuliers, qui ont cependant un point commun : il y en a du sol au plafond ! Au Havre, il n'est pas rare de voir des artisans locaux s'associer pour proposer des créations originales dans des boutiques partagées. Illustrations, bijoux, doudous, maroquinerie, décorations, céramiques, vêtements, papeterie… Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. De quoi garnir la hotte du père Noël avec des cadeaux originaux.

Des doudous pour la hotte du père Noël aux P'tites Mains havraises.

"Au départ, c'était un pari. On a commencé par des meubles de bric et de broc, de récup, avant d'investir petit à petit", se souvient Céline Duparc Lalineval, l'une des créatrices à l'origine du magasin Les P'tites Mains havraises, rue Gustave-Lennier, près du Volcan. Ouverte il y a six ans au profit d'une école au Burkina-Faso, cette boutique sous statut associatif regroupe une vingtaine de créateurs, dont des invités qui ne sont là que pour un temps donné. "Nous partageons le loyer et les permanences, poursuit la créatrice, reconvertie dans la céramique en 2019. Cela permet de voir les clients, de sortir un peu de l'atelier." A raison d'une journée de permanence par mois, le concept permet aux artisans de conserver une activité salariée en parallèle ou de se consacrer pleinement à la création. "Noël, c'est notre plus gros chiffre d'affaires, constate Céline Duparc Lalineval. Les personnes qui viennent acheter leurs cadeaux ici ont une démarche convaincue, ils veulent consommer local et trouver des pièces uniques."

Céline Duparc Lalineval fait partie des créatrices à l'origine des P'tites Mains havraises.

C'est aussi le constat des créatrices à l'origine d'Oscar & Auguste, une boutique associative implantée rue Louis-Philippe, dans le quartier Saint-Vincent, depuis 2020. Ici aussi, un noyau dur d'artisans locaux se relayent en boutique, où sont également présentées les productions de créateurs implantés à Brest, Marseille ou encore La Rochelle. Ces créateurs invités signent un contrat de six mois, ce qui permet un renouvellement dans les rayons. "Nous partageons des frais de participation assez bas et la boutique touche une commission plus ou moins importante sur les ventes", précise Nolwenn Ansquer, l'une des artisanes à l'origine du projet.

Les créatrices comme Aline Leroy et Nolwenn Ansquer se relayent chez Oscar & Auguste.

Un lien de proximité

La période qui précède Noël est intense pour la création. "Il faut avoir beaucoup de pièces en boutique et les ventes se font jusqu'au dernier moment, avec toujours des gens à la recherche du petit cadeau de dernière minute, poursuit Nolwenn Ansquer. Nous ouvrons certains dimanches, et certaines d'entre nous sont aussi présentes sur les marchés de Noël." Aline Leroy, qui fabrique bijoux et rubans pour cheveux, apprécie "le rapport de proximité" avec la clientèle. Pour cette créatrice, la période des fêtes est importante, avec trois fois plus de ventes en décembre que les onze autres mois de l'année. Côté tarifs, les petits prix sont légion dans ces boutiques. "Cela va de 2€ pour une jolie carte postale à 66€ pour Al, le goéland en crochet, notre mascotte, l'une des meilleures ventes de la boutique."

Des moules farceuses qui cartonnent chez Oscar & Auguste.