Manche. "Peu de jeunes filles pratiquent le hand"

Youna Kerroux est la présidente de la section handball du CL Tourlaville, qui compte 250 licenciés. L'équipe sénior féminine est la mieux classée du Cotentin et évolue en prénationale.

Comment se porte la section féminine ?

"En prénationale, l'équipe est bien classée. Après, nous avons un problème avec les jeunes. Il y a très peu de jeunes filles qui pratiquent le handball dans le Cotentin. Cette année, nous avons un trou générationnel. Nous avons une bonne équipe de moins de 15 ans filles et après, ce sont les séniors. Nous n'avons pas réussi à faire une équipe de moins de 17 ans filles."

A quoi attribuez-vous cela ?

"Si nous ne les alpaguons pas dès le plus jeune âge, c'est compliqué de les faire venir. Sur des catégories 14-16 ans, c'est très difficile. Elles viennent pour être avec des copines mais, si elles ne sont pas mordues, elles ne restent pas."

Voyez-vous une fuite des talents ?

"Oui et non. Les filles qui sont très bonnes ne restent pas à Cherbourg. Tous les ans, des jeunes filles sont obligées de partir pour aller au Pôle Espoir de Normandie. A partir d'une certaine catégorie d'âge, pour y accéder, on leur demande de jouer à des niveaux nationaux, que nous ne pouvons pas proposer. Après, souvent, quand les filles sont attachées au club et qu'elles ne partent pas trop loin en étude, elles restent chez nous."

Comment y remédier ?

"Depuis deux ans, nous développons des cycles handball pour aller chercher des enfants dès le plus jeune âge. Si nous arrivons à recruter et fidéliser des jeunes filles, après nous les gardons pendant toute leur jeunesse."

Quels seraient vos arguments pour inciter les jeunes filles à se mettre au hand ?

"Ce qu'on revendique, c'est que c'est une famille. C'est un sport où on vient pour se faire des copines, où on rencontre des gens. Le handball, c'est vraiment ça. Après, c'est aussi un sport qui défoule, qui est intensif et c'est un vrai sport d'équipe. On y apprend pas mal de valeur comme la solidarité, l'esprit d'équipe ou encore l'amitié."

Finalement, vous êtes un club formateur de talents qui vont performer ailleurs ?

"C'est l'objectif. L'idée est de développer le hand féminin dans le Cotentin, d'avoir un niveau de jeu relativement élevé pour permettre aux jeunes filles qui viennent des clubs autour de nous de pouvoir jouer à des niveaux plus élevés. Et, si elles ont le potentiel, de se développer et de partir en formation. Actuellement, c'est très compliqué de s'imaginer un jour à un niveau professionnel. Donc, se dire qu'on forme des jeunes qui partent après jouer à plus haut niveau, c'est très valorisant."