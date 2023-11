Manche. Un salon "Objectif Artisan" organisé : "La Chambre des métiers m'a beaucoup accompagné"

Le salon "Objectif Artisan", le rendez-vous des futurs artisans, sera proposé par la Chambre des métiers et de l'artisanat jeudi 23 novembre, de 9h à 18h, simultanément dans plusieurs villes de la région, et notamment à Coutances pour la Manche.

La création ou la transmission d'entreprise

Une cinquantaine de professionnels seront présents. Des ateliers sur la création ou la transmission d'entreprise, et le numérique seront proposés. Les rendez-vous sont donnés à 9h30, 10h30, 14h30 et 15h30. Ces salons sont importants pour être aidé dans le démarrage de son entreprise. Ce fut le cas pour Romuald Capon qui a repris depuis mars 2021 SARL Fortin, une entreprise de peinture et de revêtement de sol intérieur basée à Sainte-Mère-Eglise.

Le professionnel qui a travaillé pendant 20 ans dans la peinture voulait un jour se mettre à son compte dès la sortie de son école. Il a été accompagné par la Chambre de métiers et de l'artisanat : "Elle m'a beaucoup aidé." L'entreprise se porte très bien, "au-delà des espérances" même, selon Romuald Capon. Elle compte sept salariés et recrute encore.

Pratique. Renseignements par téléphone au 02 33 76 62 62.