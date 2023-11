Seine-Maritime. Pourquoi des panneaux d'entrée de ville se retrouvent-ils à l'envers ?

"On marche sur la tête." C'est le slogan des agriculteurs de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) et des JA (Jeunes agriculteurs), les deux principaux syndicats de la profession, mobilisés en ce moment partout en France contre la politique menée par le gouvernement.

Pas de transition sous pression

Des actions symboliques sont menées, consistant à retourner les panneaux de signalisation d'entrée de ville, pour imager ce nouveau mot d'ordre contestataire. "On a mené des actions en début de semaine, et on le fait par petits groupes le soir, par secteur", précise Bruno Ledru, le président de la FNSEA. D'autres actions similaires sont prévues donc d'ici la fin de semaine dans l'ensemble du département. Une opération qui a lieu un peu partout dans le pays.

Par cette mobilisation, les agriculteurs veulent "alerter tant l'opinion que les pouvoirs publics sur la nécessité de mettre fin à l'empilement des normes, des charges et de toutes les injonctions contradictoires qui pénalisent l'agriculture française." Les normes liées à l'écologie, différentes de celles qui s'appliquent à certains produits importés sont particulièrement pointées du doigt. "Il ne pourra y avoir de transitions sous pression", conclut le communiqué des deux syndicats.