[Photos + vidéo] Coutances. Les agriculteurs de la Manche en colère contre les normes administratives

Les syndicats agricoles sont en colères contre les normes administratives. La FDSEA (Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles) et les Jeunes agriculteurs mènent des actions dans toute la France. Dans la Manche, 50 agriculteurs ont manifesté devant l'Office français de la biodiversité de Coutances, mercredi 22 novembre. Ils ont déversé devant les locaux du papier broyé et des branchages.

Les agriculteurs sont venus avec trois bennes de branchages.

Les agriculteurs regrettent les normes trop importantes notamment dans le domaine de l'entretien des haies et des cours d'eau. "Si je veux entretenir un cours d'eau, il faut que je fasse une déclaration et une visite de terrain pour évaluer ce que je dois faire. C'est de la lourdeur administrative alors que ça fait partie de notre bon sens", explique François Rihouet, agriculteur dans le centre-Manche. Rémi Paugam estime, lui, que les dates pour l'entretien des haies sont trop restreintes, en automne et en hiver uniquement, et que les champs ne sont pas accessibles aux machines à ce moment-là.

L'inflation des normes, pour Georges Lebacle, équivaut à une augmentation de la masse de travail. "Dans mon exploitation où nous sommes six à travailler en tout, c'est à peu près deux jours de bureau par semaine pour une personne. Avant, en deux heures c'était réglé", assure-t-il. Les agriculteurs ont eu un rendez-vous avec le préfet de la Manche, Xavier Brunetière, en début d'après-midi du mercredi 22 novembre.

Ils ont été écoutés par deux membres de l'Office français de la biodiversité, qui ont aussi pu répondre à leurs interpellations.