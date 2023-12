Alençon. Bienvenue dans les coulisses du père Noël

Bon plan financier, à Landisacq, Les Fourmis vertes vous proposent un "Noël de seconde main".

Durant toute l'année, la recyclerie des Fourmis vertes, située à Landisacq près de Flers, donne une seconde vie à des tonnes d'objets : des meubles, de l'électroménager, de la vaisselle, des bibelots. Mais aussi à des jeux, à des jouets et à de la déco de Noël.

Donner plusieurs vies

aux objets

"Les Fourmis vertes, c'est une recyclerie qui existe depuis 2017, les gens y apportent des objets dont ils veulent se débarrasser. On les trie, on les valorise et on les remet en vente à des prix extrêmement bas", explique Cécile Bonneau, qui est chargée de projets au sein de cette structure. Celle-ci emploie des salariés qui sont en contrat d'insertion de quatre mois renouvelables, aidés par une trentaine de bénévoles.

"On constate une augmentation des achats de seconde main. Parfois, les gens ont des moyens financiers limités et ils n'ont pas d'autre choix pour s'équiper. Mais de plus en plus, on constate que c'est un choix délibéré de gens qui pourraient acheter du neuf, mais qui optent pour cette solution par choix écologique. On en croise enfin qui aiment juste chiner, qui fréquentent les vide-greniers et les recycleries. Les raisons de venir sont multiples, détaille Cécile Bonneau. Mais on a toujours plein de clients qui viennent au magasin des Fourmis vertes, ça ne désemplit pas et cette tendance continue de progresser."

Désormais, il est devenu très courant d'offrir des objets de seconde main. "Ça n'est pas dévalorisant, il est de plus en plus courant de se dire qu'il n'est pas besoin d'acheter du neuf pour faire plaisir, on a des objets de très bonne qualité ici qui peuvent faire office de très beaux cadeaux", confirme la chargée de projets. "On n'a pas seulement des objets moches ou abîmés", sourit-elle. A tel point que cette année, le réseau national des recycleries met en avant le fait "qu'on peut faire un Noël de seconde main, que ce soit au niveau des sapins artificiels, des guirlandes, mais également des cadeaux de Noël". Depuis cette année, Les Fourmis vertes ont même développé des bons cadeaux à offrir, leurs bénéficiaires viennent ensuite choisir ce qu'ils veulent au magasin, pour la valeur qui a été offerte.

Jeux et jouets

Les enfants ont grandi, les parents ou grands-parents viennent alors déposer ce qui ne sert plus : jeux d'extérieur, jeux de société, jouets en bois, poupées, jeux électroniques… Le fonctionnement de ceux-ci est testé. "Pour tous les jouets, on s'assure que l'objet n'est pas dangereux, qu'il n'a pas d'élément cassé ou coupant. Pour les jeux de société, s'il manque une pièce, on a plein de jeux en stock et on les recomplète." Pour Noël mais aussi durant toute l'année, ce rayon des jeux et jouets est toujours bien garni, à des prix hyper compétitifs. C'est évidemment le plus prisé par les enfants, alors que leurs parents sont en train de chiner ailleurs dans le magasin !

Pratique. Ouvert le mardi (10h-12h et 14h-16h30), le mercredi, le vendredi, le samedi et le 2e dimanche du mois (10h-12h et 14h-18h).