Carton jaune pour les "mauvais" piétons

Police nationale et municipale se mobilisent. Au total, près d’une cinquantaine de fonctionnaires étaient présents à certains carrefours le 5 avril et seront sur place le vendredi 6 mai, pour mettre en garde les piétons sur leurs comportements à risques.

"Pas là pour tartiner"

"Nous ne sommes pas là pour tartiner, mais pour responsabiliser piétons et automobilistes, faire comprendre aux gens qu’ils sont vulnérables, que c’est dangereux", explique le capitaine Guillaume Denniel Dupin, de la Police nationale. "C’est loin d’être une campagne de répression", souligne Florence Gouache, directrice du cabinet du préfet. Cette action a pour but de sensibiliser la population. Sachant qu’une amende pour un piéton ne peut excéder les 4 euros, le carton jaune distribué était symbole d’avertissement.

Lancé depuis septembre 2009, cette opération, désormais mensuelle, semble porter ses fruits puisque, de 101 accidents concernant des piétons en 2009, le chiffre est descendu à 66 en 2010 dans Rouen et son agglomération. Malgré ces chiffres encourageants, les autorités déplorent trois accidents mortels concernant des piétons, depuis le début de l’année.