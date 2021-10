Avec les "Trois Pipes", Bihorel cultive l'hippisme urbain

Inauguré en 1909, le lieu survit. “Etre en ville est plutôt un inconvénient”, admet Didier Delaunay, son président. “Nous n’avons pas de box et nous aimerions refaire le dernier tournant, mais nous manquons d’espace”.

Cependant, tout n’est pas figé puisqu’un hall et un restaurant panoramique devraient bientôt voir le jour. Hippodrome de trot, les “Trois Pipes” (du nom d’une ancienne cidrerie, où l’alcool était stocké dans des formes de pipes), accueille neuf courses par an. La troisième de la saison, lundi 25 avril, verra l’organisation de l’opération “Tous au Paquodrome”, une chasse aux oeufs géante pour attirer un public plus familial.

Pratique. Hippodrome des “Trois Pipes”, impasse de Verdun, à Bihorel. La réunion du lundi 25 avril débutera vers 14 h.