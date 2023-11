Bois-Guillaume. Nouvelle place piétonne, parc urbain… A quoi va ressembler le cœur de ville après les travaux ?

4,7 millions, c'est le coût que vont représenter les travaux du cœur de ville de Bois-Guillaume. Ils ont débuté lundi 23 octobre et finiront dans un an. L'objectif, réaménager les espaces autour de l'hôtel de ville et créer une zone de rencontres.

"Les travaux vont se faire en trois phases"

"Les travaux vont se faire en trois phases", indique Michel Philippe, adjoint à l'urbanisme en charge du cœur de ville à la mairie de Bois-Guillaume. La première phase va s'étendre jusqu'à fin décembre. Elle consistera à créer une place piétonne derrière la mairie. Le marché situé rue de la Mare-des-champs va changer de place pour s'installer au niveau de la cour actuelle de récréation de l'école Coty qui sera repensée.

Conserver l'aspect d'un parc urbain

Le parvis de l'hôtel de ville de Bois-Guillaume sera entièrement repensé dans le cadre du projet Cœur de ville.

La deuxième phase des travaux, quant à elle, vise à restructurer le parvis de la mairie. "Pour l'instant, c'est une zone de pelouse, ça deviendra un parvis végétalisé", poursuit l'élu. Elle débutera courant 2024. "L'idée, c'est de mieux utiliser cet espace", renchérit Pauline Roméas, directrice à l'urbanisme à la mairie de Bois-Guillaume. Des marches et des bancs seront également installés de part et d'autre dans un espace végétalisé. Enfin, la troisième phase concerne la création d'un parc urbain. A travers ce projet, "l'idée est de conserver l'aspect d'un parc urbain qui fait la caractéristique de Bois-Guillaume", indique Pauline. Cet espace deviendra un lieu de centralité au sein duquel une aire de jeux "de plus de 6 000m2 sera créée".