Orne. Prime de pouvoir d'achat : le Département interpelle Elisabeth Borne

Le président du Conseil départemental de l'Orne Christophe de Balorre et le président des maires de l'Orne Philippe Van-Hoorne viennent d'écrire à la Première ministre Elisabeth Borne, après que le gouvernement a décidé de l'attribution d'une prime de pouvoir d'achat, jusqu'à 800€ par salarié des collectivités. Si les deux élus estiment que cette prime est "louable pour le personnel", ils constatent qu'elle devrait être totalement financée par les communes, et pour plus d'un million d'euros par le Département.

"Qui commande, paie", souligne Christophe de Balorre, qui demande donc au gouvernement, à l'origine de cette annonce, de financer lui-même sa prime.