Argentan. Un centre de tir en construction pour accueillir les délégations olympiques et les forces de l'ordre

Argentan se prépare pour les Jeux olympiques. En plus d'être centre de préparation aux Jeux (CPJ) pour le tennis de table, la Ville va également accueillir des délégations pour le tir.

Un centre de tir sportif est en construction depuis février. Un équipement presque unique en France avec notamment un pas de tir à 300 mètres, le seul du Grand Ouest, mais aussi des pas de tir à 10, 25 et 50 mètres. Près de cent personnes pourront tirer en même temps sur les différents pas de tir.

Un outil de proximité et de qualité pour les gendarmes

Des athlètes internationaux s'entraîneront donc sur ce site pour se préparer aux JO. Mais au-delà des Jeux et du côté sportif et loisir, ce centre de tir va aussi servir aux forces de l'ordre, notamment sa salle spécifique aux forces de sécurité intérieur.

"On travaille le tir d'intervention et le tir de précision. On s'entraîne régulièrement à balle réelle pour mettre nos personnels en condition réelle de tir et ces infrastructures vont nous aider à continuer", explique le chef d'escadron Ismaël Baa de la gendarmerie d'Alençon-Argentan.

A l'heure actuelle, la brigade de gendarmerie d'Alençon-Argentan s'exerce au tir à Mamers. Ils seront donc plus proches pour réagir en cas d'intervention d'urgence pendant un exercice.