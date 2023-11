[Interview] Sartilly. Axel Bauer au festival Grandes Marées : "Je suis sensible à l'ambiance qu'il y a en Normandie"

700 privilégiés vont pouvoir assister samedi 11 novembre soir au concert du chanteur et guitariste Axel Bauer, à la Salle de l'Etoile de Sartilly. Les titres Cargo ou encore Eteins la lumière font partie intégrante du paysage musical français, mais Axel Bauer l'affirme :"J'essaye d'être le plus possible dans le présent, je ne dirais pas que le passé ne m'intéresse pas car c'est sur le passé que l'on se construit [...] mais faire ces chansons, c'est s'interroger sur le monde actuel et sur soi-même."

Pour d'ailleurs découvrir quel est l'univers d'Axel Bauer en 2023, il faut se dépêcher d'écouter son dernier album intitulé Radio Londres. Pourquoi ce nom de Radio Londres ? Découvrez le ci-dessous en écoutant l'interview exclusive qu'il a accordée au micro de Tendance Ouest.

Axel Bauer présentera son nouvel album Radio Londres au public normand.

Si vous n'avez pas encore vos billets, il reste moins d'une centaine de places. Rendez-vous sur le site festivalgrandesmarees.com ou dans les points de vente habituels.

