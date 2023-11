Sartilly-Baie-Bocage. Festival Grandes Marées : Axel Bauer va donner un concert exceptionnel

Le festival Grandes Marées propose chaque année des concerts en dehors du festival. Après Miossec, Kimberose ou encore Charlie Winston et Sofiane Pamart, le chanteur Axel Bauer revient en Normandie pour un concert exceptionnel.

Il est influencé par les plus grands guitaristes de rock comme Jimmy Hendrix et Jimmy Page. Il a fait danser et chanter toute une génération avec ses titres Cargo, Eteins la lumière… Il a également assuré un duo exceptionnel avec Zazie dans A ma place". Ce samedi 11 novembre, le chanteur Axel Bauer présentera au public normand son dernier album intitulé Radio Londres.

Un hommage à son père, Franck Bauer, qui a été l'un des speakers de Radio Londres durant la Deuxième Guerre mondiale. Son père a largement inspiré le nom de cet opus, "Radio Londres", ainsi que deux titres intitulés Ici Londres et Le jour s'enfuit, sur lesquels il est possible d'entendre la voix du père d'Axel Bauer.

Le festival Grandes Marées 2024 reviendra quant à lui du 20 au 28 juillet 2024 à Jullouville.

Billetterie officielle : www.festivalgrandesmarees.com ou rendez-vous dans les locaux du festival au 21 Place de la Gare à Jullouville (ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 sauf jours fériés) et dans les points de vente habituels.