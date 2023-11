Tempête Ciaran. Rentrée décalée au collège Prévert de Coutances : comment ça va se passer ?

Après les vacances de la Toussaint, la rentrée scolaire aura lieu mardi 7 novembre pour les 450 élèves du collège Jacques Prévert de Coutances, au lieu du lundi 6. L'établissement a perdu 200m2 de toiture à cause du passage de la tempête Ciaran. Une solution a été trouvée.

Des collégiens au lycée

La solidarité entre les collectivités a fonctionné afin de trouver une solution pour les élèves et les enseignants. Les 4e auront classe avec leurs professeurs au lycée Lebrun de Coutances. Les 3e seront eux au lycée Thomas Pesquet. Cette organisation va durer jusqu'à la fin des travaux. Pour les élèves de 6e, 5e, et des classes Segpa et Ulis, ils seront accueillis par leurs professeurs au collège puis accompagnés vers des locaux adaptés à proximité de celui-ci.

La demi-pension va être assurée pour les élèves sur ces différents sites et les transports vont également être réorganisés. Pour aider à la mise en place de ce nouveau fonctionnement, des assistants d'éducation supplémentaire vont arriver.