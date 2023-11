[Photos + vidéos] Tempête Ciaran. De nombreux arbres n'ont pas résisté à la puissance du vent dans le nord-Cotentin

La tempête Ciaran a balayé jeudi 2 novembre le département de la Manche. Des dégâts sont à signaler dans plusieurs endroits du nord-Cotentin.

La circulation a été perturbée rue des Résistants à Équeurdreville-Hainneville.

Le point à Cherbourg-en-Cotentin

A Cherbourg-en-Cotentin, les équipes d'astreinte de la Ville sont mobilisées depuis le mercredi 1er novembre. "Nous n'avons pas de dégâts à déplorer sur le port et peu sur les bâtiments publics, précise le maire Benoît Arrivé. Certains quartiers de la ville sont actuellement privés d'électricité, mais les services d'Enedis travaillent à rétablir la situation. Nous avons été globalement épargnés au regard de ce qui était annoncé. Ce n'est pas le cas dans d'autres territoires, auxquels j'adresse un message de solidarité."

Différents endroits de la commune nouvelle sont fermés à la circulation en raison de chutes d'arbres. C'est le cas pour les rues Jacques-Prévert, de la Pérouse, Guerry et des Résistants à Equeurdreville-Hainneville, une partie du boulevard de l'Atlantique, et entre le château des Ravaletet et la rue de la Croix Luce à Tourlaville. Une partie du parvis aux abords de la basilique Sainte-Trinité à Cherbourg est également fermée à la suite de la chute d'un arbre.

Le niveau des bassins quais de Caligny et Alexandre III fait l'objet d'une surveillance "renforcée" dans le cadre de la marée montante. L'accès aux digues des ports Chantereyne, du Becquet et des Flamands reste interdit. Par ailleurs, le gymnase du Maupas, ouvert pour accueillir les personnes sans-abri, le restera jusqu'au lundi 6 novembre. Ce service est assuré par les équipes municipales et de la Croix-Rouge.

Ailleurs dans le nord-Cotentin

Dans le reste du nord-Cotentin, de nombreux dégâts sont aussi à relever. Le toit d'une maison s'est envolé à Portbail et a terminé dans le jardin. Une autre toiture, celle d'un hangar à Saint-Germain-des-Vaux dans La Hague, n'a pas résisté à la violence des rafales et a fini sur la route des deux Caps. Le toit du Carrefour Market à Saint-Vaast-la-Hougue a été fragilisé. Le magasin a dû être évacué avant un retour à la normale à la mi-journée. A Bricquebec, quelques dégradations sont à déplorer au niveau du Super U. Des fils électriques et des arbres se sont retrouvés sur la chaussée à Barneville-Carteret. Des inondations étaient aussi possibles sous le pont du café Cochon à Virandeville, tout comme au sein des locaux de la SNSM à Goury avec l'assaut impressionnant des vagues.

Un arbre est tombé dans la cantine scolaire Guy de Maupassant à Bricquebec.

Au niveau de la circulation, un rétrécissement sur la D22 a été effectué entre Couville et La Hague. La route départementale 23 est toujours fermée à titre préventif entre Diélette et la centrale de Flamanville.