Le Havre. Ils ont bravé la tempête Ciaran pour aller travailler

Ils n'étaient que quelques-uns sur le pont, jeudi 2 novembre, sur le marché aux poissons du Havre, pour vendre le fruit de la pêche de la veille au soir. "Travailler avec le vent et tout qui s'envole, cela ne nous facilite pas les choses, commente Ludivine Lemercier, qui épluche des coquilles Saint-Jacques. Ce que l'on redoute, c'est surtout des panneaux ou des arbres qui pourraient s'envoler et arriver sur nous." Malgré la présence d'un armement sur le marché ce matin, certains restaurants ont préféré reporter leurs commandes au lendemain.

"Mon seau s'est envolé !"

Place de l'hôtel de ville, certains travailleurs ont pu attraper les tout derniers tramways vers 8h30, avant le retour des rames au dépôt. "Je suis soulagée, quand je vois toutes les branches d'arbre au sol avenue Foch, cela me fait peur… A pied, on avance mais on regarde bien autour de soi !", note une femme de ménage. "J'ai failli m'envoler plusieurs fois ! J'ai perdu mon seau, emporté par le vent", déplore une autre, munie de son balai-brosse et sa serpillière. "J'ai hâte de rentrer chez moi !"

Pour l'heure, la circulation des bus et des tramways est suspendue jusqu'à nouvel ordre, au Havre.