Près de Bolbec. Trois blessés dans un accident entre trois voitures

Trois personnes ont été blessées dans un accident de la route, mardi 31 octobre vers 21 heures. Il s'est produit à Saint-Eustache-la-Forêt près de Bolbec en Seine-Maritime. Une personne a été gravement blessée, et évacuée médicalisée vers l'hôpital de Lillebonne. Deux autres personnes ont été plus légèrement blessées et transportées vers le même centre hospitalier.

23 sapeurs-pompiers sont intervenus, avec huit engins.