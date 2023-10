Calvados. En 11 ans, la pratique du vélo a bondi de 92% 

Comment se déplace-t-on sur le territoire de Caen la mer et du Calvados ? Une enquête sur la mobilité a été menée sur ces zones en 2022, 11 ans après la précédente. Première conclusion : on se déplace moins et mieux. Pour Caen et son agglomération, l'utilisation quotidienne de la voiture a baissé de 15% entre ces deux périodes. Inversement, celle du vélo a bondi de 92%. La pratique de la marche a également augmenté, avec une hausse de 15%. Même constat, avec quasiment les mêmes chiffres, à l'échelle du Calvados. Les mobilités douces progressent. Les transports en commun de Caen la mer gagnent aussi du terrain. Les scolaires et étudiants en sont des fervents usagers. On comptabilise plus de 23 millions de tickets vendus depuis le début de l'année 2023.

Des difficultés demeurent pour les communes voisines de Caen. L'une des solutions évoquées est de mettre en place des haltes ferroviaires, desservant Mondeville ou Carpiquet par exemple. Autre évolution mise en avant par cette enquête : la baisse de 10% des émissions quotidiennes de CO² par rapport à 2011. Cette diminution est en partie due à la réduction des trajets quotidiens en voiture (-250 000).

Au total, plus de 10 000 personnes ont été interrogées de février à mai 2022. Le but de l'enquête : en savoir plus sur les pratiques des Calvadosiens afin d'orienter les futures politiques publiques pour la mobilité.