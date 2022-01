La café de Caen, boulevard Maréchal Leclerc

Formule à 12 €

Le midi, le Café de Caen propose une formule Bistrot à 12 €, plat du jour et dessert. Au menu lors de ma visite : brochette d’agneau marinée à l’indienne servie avec de la semoule, ou confit de canard sauce forestière accompagné d’une purée de carottes. Je me laisse séduire par la seconde proposition. La viande est tendre. Le tout est joliment présenté. C’est parfait. Les convives avec qui je partage ce repas eux choisissent une salade niçoise (10 €) et un steack haché frites maison (8.50 €). Ils sont également satisfaits de leurs mets. En dessert, j’ai le choix entre celui du jour, une tulipe fraise banane, ou une mousse au chocolat goût Nutella, une crème caramel et un petit pot de glace tiramisu. Je choisis la tulipe fraise banane. C’est original et frais. Sur la carte, le tiramisu et le fondant au chocolat servi avec une glace passion semblent également fort appétissants. Le service est courtois, la décoration soignée.

Pratique . Le Café de Caen 90, boulevard Maréchal Leclerc à Caen. Tél. 02 31 86 07 00. Ouvert du lundi au samedi de 8 heures à minuit.



Galerie photos