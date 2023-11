Caen. Les quatre saisons à l'honneur au salon du mariage

Que vous ayez pour projet de vous marier ou que vous souhaitiez simplement vous balader parmi les robes blanches et les bouquets de fleurs, le salon du mariage est fait pour vous. Le Parc des expositions vous accueille vendredi 3 novembre de 14h à 20h, et samedi 4 et dimanche 5, de 10h à 19h. L'entrée est à 7 euros et elle est gratuite pour les moins de 12 ans. Pas moins de 4 000 visiteurs sont attendus.

Une source d'inspiration

pour les futurs mariés

Le salon du mariage est le lieu idéal pour organiser votre mariage. Vous y trouverez des inspirations pour les décorations, des robes, des idées de repas et même d'animations. La thématique de l'année : les quatre saisons, ce qui promet des ambiances variées qui conviendront au plus grand nombre.

Le salon est aussi l'occasion de prendre directement contact avec des professionnels. Les 6 000m2 du salon regroupent plus de 100 prestataires locaux : professionnels du prêt-à-porter, traiteurs, cavistes, photographes, coiffeurs, mais aussi petits créateurs artisanaux… De quoi y passer la journée. Une garderie est prévue pour les enfants de 2 à 12 ans et vous pourrez vous restaurer sur place.

Les temps forts du salon

Ne manquez pas les défilés des mannequins en robe de mariée et en costume. Il y en aura trois par jour, à 11h30, 15h30 et 17h30. C'est le moment d'admirer de jolies tenues et de se projeter. Des spectacles mettant en scène des coiffures de mariés précéderont certains défilés. Au cours du salon, vous pourrez aussi assister à des concerts de gospel, de violon, ou encore à des spectacles de magie.

En plus de ces animations, le salon du mariage vous invite dans son espace dédié aux ateliers créatifs. Avec un peu de sérigraphie et de papier découpé, vous apprendrez à personnaliser vos décorations et vos faire-part.

Pour clôturer le salon, quoi de mieux qu'un concours ? Un tirage au sort est prévu à la fin du salon pour tenter de gagner deux alliances, réalisées par Philippe Mélot, créateur de bijoux.

Pratique. Plus d'infos sur le site salondumariagecaen.com