Les 12 heures Motonautiques

Le week-end du 1er mai annonce l’arrivée de la grande épreuve motonautique de Rouen. Cette année, pour la 48e édition, la course se déroulera pour la première fois en deux temps : le samedi 30 avril de 14 h à 20 h et le dimanche 1er mai de 10 h à 16 h, soit deux fois six heures.

Cette grande compétition mondiale attire chaque année près de 400 000 personnes sur les bords de Seine. Trois catégories de bateaux y participent: classe 1, 2 et 3 développant respectivement 850, 2 000 et 3 000 cm3 qui parcourront les 3,60 km de circuit autour de l’île Lacroix. Depuis les quais ou les ponts de Rouen, le spectacle proposé apporte son lot de sensations fortes, du départ impressionnant aux dépassements serrés et aux pointes de vitesse en ligne droite, le tout sublimé par le rugissement de ces “formules 1 des eaux”.



Pratique. Vendredi 29 avril, essais de 14 h à 15 h pour les jeunes pilotes et de 15 h à 19 h pour l’ensemble des concurrents. Samedi 30 avril, départ à 14 h, arrivée à 20 h. Dimanche 1er mai, départ à 10 h, arrivée à 16 h. Manifestation sportive gratuite. Plus d’infos sur www.24heuresrouen.com.