Calvados. L'aéroport de Caen-Carpiquet fermé durant plus d'un mois

L'aéroport de Caen-Carpiquet se met aux normes et, pour cela, des travaux sont nécessaires. Afin d'impacter le moins possible les voyageurs, ils auront lieu entre les vacances de février et les congés de Pâques. Ainsi, du 11 mars au 19 avril 2024, la piste principale et la rampe d'approche seront fermées.

Trafic aérien perturbé ?

Le fonctionnement de l'aéroport de Caen-Carpiquet sera fortement impacté. Une partie des vols opérés dans l'agglomération caennaise vont être reportés sur l'aéroport de Deauville. En revanche, la piste en herbe restera en service, "permettant notamment le maintien des vols hélicoptères et des évacuations sanitaires", indique Caen la Mer.

Le but de ces travaux est de rester dans les normes européennes et de limiter la consommation électrique en installant un système de balisage en LED. Coût total de l'opération : 6,9 millions d'euros hors taxe.