Manche. Deux mois d'avance : des communes déjà confrontées au fléau de l'invasion des chenilles processionnaires

C'est un fléau qui s'amplifie au fil des années, principalement dans les communes balnéaires : la prolifération des chenilles processionnaires, qui s'attaquent aux pins maritimes pour se nourrir.

Avec les températures trop douces de ces dernières semaines, on assiste à un foisonnement de ces chenilles avec des nids beaucoup plus nombreux, et elles ont deux mois d'avance sur le stade de développement. L'on constate aussi un changement de comportement, comme l'a remarqué le maire de Hauteville-sur-Mer, Jean-René Binet.

La chenille processionnaire a été inscrite comme nuisible, et impose donc à chaque propriétaire qui constate la présence de ces animaux de les détruire. Des mairies prennent en partie en charge les coûts des destructions des nids par des entreprises habilitées. C'est le cas de la mairie de Hauteville-sur-Mer, mais ces prises en charge pèsent sur les finances de la commune, qui va progressivement réduire au fil des mois ce financement. Coût pour la mairie de Hauteville-sur-Mer cette année pour cette lutte contre l'invasion des chenilles processionnaires, 11 000 euros.

Les chenilles processionnaires dangereuses pour l'homme et les animaux.

Les chenilles processionnaires sont dangereuses pour l'homme, notamment les enfants et les animaux domestiques. Elles libèrent des poils urticants qui peuvent provoquer des troubles respiratoires ou oculaires.