Condé-sur-Sarthe. Ecopâturage : huit moutons rejoignent les deux ânes autour du poste source d'Enedis

Enedis privilégie les animaux aux machines. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a mis en place en juillet un écopâturage autour de son poste source de Condé-sur-Sarthe. Deux ânes paissent en effet depuis cet été sur le terrain d'un hectare. Trois moutons sont venus les rejoindre mercredi 18 octobre et cinq autres ovins compléteront l'équipage d'ici au vendredi 27 octobre.

Ces animaux sont ceux de Patrice et Martine Cador. Enedis a fait appel à ces éleveurs amateurs pour remédier à l'interdiction d'emploi des produits phytosanitaires. "Comme c'est en milieu urbain, cela nécessitait trois à quatre interventions par an pour faucher l'herbage. Les deux ânes sont arrivés en juillet et le terrain est parfaitement entretenu, sans avoir été fauché depuis", se réjouit Philippe Drillon, délégué territorial d'Enedis dans l'Orne.

Philippe Drillon, à gauche, et les éleveurs Patrice et Martine Cador avec les deux ânes installés sur l'écopâturage depuis juillet.

Une bassine avec de l'eau est raccordée aux sanitaires du poste source électrique. Un abri sera construit par les éleveurs de Chérisay (Sarthe) avant la fin de l'année.