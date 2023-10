Normandie. Alerte météo : des orages et des risques d'inondations dans plusieurs départements

Pas de doute, l'automne est bel et bien arrivé. Depuis midi ce jeudi 19 octobre, l'Orne et le Calvados sont placés en alerte jaune aux orages. Des intempéries à craindre également dans l'Eure et en Seine-Maritime, qui sont concernés par l'alerte jaune à partir de 18h. Une vigilance est de mise jusqu'à 21h pour tous les départements normands.

Attention à la pluie

Météo France alerte également sur de potentielles fortes pluies et des risques d'inondations. Cela concerne l'Orne de 15h à minuit, mais aussi la Seine-Maritime et l'Eure de 21h jusqu'au début de matinée le vendredi 20 octobre.

La préfecture de la Seine-Maritime alerte d'ailleurs sur une pluie de 10 millimètres attendue dans le département. Prenez vos précautions.