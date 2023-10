Cathédrale de Bayeux. Quels sont les prochains travaux de restauration ?

La cathédrale de Bayeux, fait l'objet de travaux réguliers de restauration et d'entretien. L'an dernier les travaux du transept sud et la pose de vitraux contemporains se sont terminés. Désormais ces travaux de restauration se font au niveau du bras du transept nord et se poursuivront l'an prochain : "Il s'agit de la dernière tranche de cette opération", explique Marie Fruleux, architecte des bâtiments de France et conservatrice de la cathédrale. D'autres chantiers sont également prévus dans les années à venir comme l'amélioration de la sécurité incendie dans le cadre du plan "sécurité des cathédrales" du ministère de la Culture. Des travaux estimés à 500 000€. En 2026, 2027 et 2028, les portails des façades ouest et sud de la cathédrale devraient être restaurés puisque les sculptures sont moins lisibles. Pour ce genre de pièce "soit on laisse en l'état parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances, soit on a assez d'infos descriptives et on va jusqu'à la restitution. Pour certains édifices, on est allé jusqu'à créer mais toujours sur la base de l'existant."