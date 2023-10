Rouen. Une Drôle de sorcière installe son chaudron au Théâtre à l'Ouest

Margo Boch est déjà venue se produire au Théâtre à l'Ouest de Rouen, dans un de ses autres spectacles pour enfants, La Forêt magique, mais aussi dans des comédies grand public comme Adopte ton Jules. Une Drôle de sorcière est un spectacle de son cru et dans lequel elle incarne Tabatha, une sorcière en quête d'elle-même qui laisse peu à peu sa fée intérieure reprendre le dessus. C'est à l'occasion de son anniversaire, grâce au soutien de Cornichon, son ami, et des enfants du public lors de sa participation à une émission télévisée, qu'elle finira par dévoiler sa véritable nature. Dans un décor kitsch et coloré, les spectateurs assistent peu à peu à la métamorphose de cette sorcière, dont les maladresses font beaucoup rire. Ce spectacle ludique et participatif est accessible aux enfants dès 3 ans. Il se décline en un livre illustré par Margo elle-même, qui sera en vente sur place les jours de représentation.

Pratique. Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre. Théâtre à l'Ouest à Rouen. 10 à 12€. theatrealouest.com.