[Photos + vidéo] Manche. Un peu d'Afrique dans la liturgie avec Monseigneur Cador, nouvel évêque du diocèse de Coutances-Avranches

La cathédrale de Coutances était pleine, dimanche 15 octobre, ainsi que le théâtre municipal. 1 800 catholiques se sont rassemblés pour l'ordination de Monseigneur Grégoire Cador, le nouvel évêque du diocèse de Coutances-Avranches.

21 évêques et plus d'une centaine de prêtres étaient présents. Ils sont venus du monde entier et notamment du Cameroun, où Mgr Cador a officié pendant 25 ans. Des fidèles africains ont aussi fait le déplacement.