Rouen. La Métropole obtient le titre de Capitale française de la biodiversité 2023

La Métropole Rouen Normandie a remporté le titre de Capitale française de la biodiversité pour 2023. Mercredi 4 octobre, la remise des prix a eu lieu au Pavillon des transitions de Rouen en présence de plusieurs acteurs comme l'Office français de la biodiversité, organisateur du concours.

"Nous avons fait preuve de cohérence dans nos propos"

Dans cette compétition, la Métropole de Rouen faisait face à une cinquantaine de candidats. Olivier Thibault, directeur général de l'Office français de la biodiversité, faisait partie du jury. "La Métropole de Rouen sort premier de ce concours avec un très beau projet." Le jury a retenu trois axes : la forêt, les haies et l'arbre en ville car, le thème choisi cette année était "Arbres et forêts".

Un clin d'œil à la candidature de Rouen capitale européenne de la culture

Lors de la remise des prix, Hugo Langlois, conseiller métropolitain délégué aux enjeux liés à la Seine, les forêts et la biodiversité à la Métropole de Rouen, représentait Nicolas Mayer-Rossignol, président de la métropole rouennaise. "Rouen a fait la différence parce que nous avons fait preuve de constance, de cohérence dans nos propos et dans nos actions." Cette distinction est aussi un clin d'œil à la candidature de Rouen Capitale européenne de la culture. "Pour ce projet, la Seine est au cœur du projet et là, cela concerne la biodiversité".

Un appel à projet pour le titre de Capitale française de la biodiversité 2024 sera prochainement communiqué. Il aura pour thème : Écologie et sobriété.