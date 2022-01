Mondeville : pour un euro symbolique !

Fermé en juillet 2009 dans le cadre de la réorganisation militaire décidée par l'Etat, le site est promis à un bel avenir. 'Nous avions entamé une réflexion sur l'aménagement du terrain dès l'annonce officielle de sa fermeture en juillet 2008”, explique Hélène Mialon-Burgat, le maire de Mondeville. La commune a élaboré un projet ambitieux : la création d'une centaine de logements 'avec 30% de logement social”, le transfert du collège de Mondeville et surtout l'implantation d'une maison de retraite.



Des sols propres

“Cela fait dix ans que Mondeville demande la construction d’une maison de retraite. Nous en avons une mais qui ne répond plus aux besoins de la population”, souligne le maire. Le projet global a été pensé dans un esprit d’éco-quartier sur un terrain dont la valeur a été estimé par France Domaines à 3,8 millions d’euros. “Cet endroit, c’est l’histoire de la ville, il y a des bâtiments qui méritent d’être conservés. Nous n’allons pas tout raser pour reconstruire”, affirme Mme Mialon-Burgat. Avant d’acquérir le site, la Ville a également souhaité être certaine qu’elle ne trouverait pas dans les sols, des pollutions pyrotechniques comme c’est souvent le cas sur les terrains militaires. “Si je n’avais pas eu une visibilité et des éléments précis sur ce qu’il y avait dans les sols, je ne me serais jamais engagée. Une étude historique a été faite. Il n’y a rien sous terre qui soit onéreux ou compliqué à retirer”.

Financièrement, l’opération devait être équilibrée pour Mondeville même si aucun chiffre n’est encore avancé. La Préfecture a déjà validé le projet. Celui-ci a même été “si bien accueilli”, qu’il sera présenté au 9e forum des projets urbains le 10 novembre prochain à Paris.









