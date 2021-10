Le Bistronome : au bonheur du gourmet

A midi, la maison propose deux formules intéressantes à 9,50 € pour un plat unique, ou 12,50 € pour entrée-plat ou plat-dessert. Mes voisins de table optent pour un tartare de boeuf accompagné de frites maison. La viande est fraîche et bien assaisonnée. Ma voisine et moi-même préféront des ravioles à la truffe blanche, un plat original et délicieux dont la saveur ne peut que ravir les palais même les plus difficiles.

En dessert, le tartare de fraise, très frais, sur un coulis de fruit rouge est une façon de finir le repas tout en légèreté. La majorité de la tablée préfère cependant goûter au moelleux chocolat-speculoos. C’est une combinaison orginale et réussie qui ne déçoit personne. Autre “plus” de la maison : le serveur, souriant et sympathique fait oublier la petite attente entre les différents plats.



Pratique. Le Bistronome, 93 rue Beauvoisine, Rouen. Ouvert du lundi au samedi de 11h45 à 14h15, et le jeudi, vendredi et samedi soirs de de 19h45 à 22h30 (dernière prise de commande). Tél. 02 32 10 11 57.