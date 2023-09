Football (Coupe de France). Hérouville, prêt pour recevoir Alençon

Un gros choc attend les Hérouvillais, club de Régional 2, avec la réception, dans le cadre du 4e tour de la Coupe de France de football, de l'US Alençon, pensionnaire de National 3.

Un tirage difficile

Le 4e tour de la Coupe de France marque l'entrée en lice des clubs de National 2. Hérouville, ayant évité les clubs entrants, tombe sur l'une des plus grosses équipes, l'US Alençon, pensionnaire de N3 et actuellement 6e dans son championnat. Le tirage a été une déception pour un club qui souhaite réaliser le plus beau et long parcours possible dans cette compétition. "Quand on est au 4e tour, on espère tirer une équipe abordable pour continuer l'aventure, c'est un très mauvais tirage pour nous. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auraient aimé venir à Hérouville. On va jouer avec détermination, on n'a rien à perdre", confie Éric Fouda, l'entraîneur hérouvillais. Pour passer un tour et réaliser ce qu'on pourrait appeler un exploit, l'appui du public sera plus que nécessaire pour le retour d'Hérouville au Stade Henri-Prestavoine. "Jouer à la maison et avoir du public avec nous sera notre atout. On attend beaucoup d'eux, un public peut pousser les équipes à réaliser un exploit. Il va falloir qu'ils s'approchent du terrain, près de la main courante. On veut les sentir près de nous, sentir leur chaleur. Sur ce match, on aura besoin de notre public", ajoute le coach des Bleu et Blanc.

"Il ne faut pas trop respecter l'adversaire"

Un tel match ne se prépare pas comme un match de championnat, et Éric Fouda le sait bien. Il a une semaine pour mettre en place la meilleure tactique possible pour arriver à bout du club ornais. "Un tour de Coupe se prépare dans les détails, dans les attitudes, le mental, sur l'approche. C'est un peu différent, mais il ne faut pas trop respecter l'adversaire. Si on respecte trop un adversaire, on passe à côté du match. Il faut avoir ce petit côté de folie et une rigueur dans son organisation", précise le manageur calvadosien. Pour faire le meilleur match possible, l'équipe aura besoin de ses cadres, de ses joueurs clés. "Nous sommes un groupe, on essaie de créer des automatismes ensemble, d'être solidaire. Mais nous avons des leaders dans le groupe qui permettent d'avoir une dimension mentale plus élevée, comme David Biaou ou Lokman El Arabi. On compte sur eux dans les moments plus difficiles."