Normandie. L'entreprise Voxa Direct sous-titre la messe du Pape à Marseille

Une entreprise normande à la télévision. Samedi 23 septembre, Voxa Direct aura la lourde tâche d'assurer la retranscription, en direct, de la messe du Pape François au stade Vélodrome à Marseille, en visite dans le cadre des "Rencontres Méditerranéennes". Un événement retransmis sur France Télévisions. L'entreprise basée dans le Calvados a été contactée en juillet dernier par le diocèse de Marseille.

150 mots en 1 minute

Comment ça marche ? Le travail va durer 1 h 30. À distance, dans ses bureaux à Hérouville-Saint-Clair, l'entreprise va utiliser la vélotypie. Cette technique de transcription instantanée destinée aux sourds et malentendants permet de "taper syllabe par syllabe, à la différence d'un clavier classique azerty. Cela permet d'aller aussi vite que la parole", explique Sylvia Costy, co-gérante de la société créé en 2019.

Le vélotypie, comment ça marche ? Impossible de lire le son.

L'homélie du souverain sera en italien. Un interprète se chargera de la traduction. En binôme, les vélotypistes vont se répartir la tâche. L'une va pianoter sur son clavier. L'autre aura la mission de repérer les erreurs ou fautes éventuelles. "On n'a pas le droit au contresens. Il faut être concentré et avoir une bonne mémoire. C'est très dense", poursuit-elle. Sa collègue abonde. "On peut avoir des pics à 1 000 caractères par minute, soit 150 mots par minute, sourit Lauriane Lecapitaine. Il faut connaître son clavier par cœur."

Le clavier très spécifique qu'utilise Voxa Direct.

La jeune start-up n'en est pas à son galop d'essai. En 2020, elle avait assuré, en direct de l'Élysée, le sous-titrage des allocutions d'Emmanuel Macron en plein cœur de la pandémie de Covid-19. Ce n'était pas la même histoire. "On a eu des petits coups de frayeur. L'ambiance était stressante, c'était comme un marathon", se remémore Sylvia. D'autant plus que le président de la République débite.

Après Macron, les JO de Paris et le 80e D-Day ?

Voxa Direct œuvre régulièrement pour le gouvernement, mais aussi d'autres clients comme L'Oréal, Orange et des collectivités territoriales comme Nice, Toulouse ou Lille. Elle a aussi été sélectionnée pour la Coupe du monde de rugby, dans le "Village Rugby" situé place de la Concorde jusqu'à la fin de la compétition. "On sous-titre les moments forts de certains matchs. Ils reçoivent aussi des invités et on retranscrit les interviews."

Les projets à venir Impossible de lire le son.

D'autres projets d'envergure internationale sont dans les cartons. Forcément, les Jeux olympiques de Paris 2024 font partie de la liste. "On est déjà sollicités pour juillet 2024, mais on ne sait pas encore pour quoi. Surprise !", annonce Sylvia. Il y a aussi le 80e anniversaire du Débarquement. Affaire à suivre…