Alençon. L'univers du jeu sous toutes ses formes avec le festival des imaginaires ludiques

Fini les Monopoly et La Bonne Paye, le tarot et la belote, l'association Le Gobelin Farceur, le magasin de jouets Pinocchio et la librairie Le Passage vous invite, du vendredi 22 au dimanche 24 septembre, à la huitième édition du festival des imaginaires ludiques à Alençon. Découvrez le monde du jeu sous toutes ses formes avec des jeux de société, de rôle, de cartes, de dés, de figurines, pour enfants, des jeux vidéo ou encore du cosplay…

Il s'agit d'un rendez-vous familial organisé pour tout public par des passionnés. "Soit vous êtes joueurs et vous aimez jouer, soit vous voulez découvrir le monde du jeu, présente Xavier Matéos, membre de l'association Le Gobelin Farceur. Le but est de passer du bon temps autour d'une table avec de la famille, des amis ou même des inconnus. On invite les gens qui peuvent être seuls à venir et à s'asseoir à une table. Au final, c'est juste se retrouver autour d'une table, entre amis ou pas, et de passer un bon moment qui soit de cinq minutes ou de trois heures."

Une restauration sur place

Pendant le week-end, une douzaine d'éditeurs viennent avec leurs jeux, parfois même avec des avant-premières pour les faire tester aux joueurs. L'association Générations Geeks est présente pour assurer l'animation des journées et soirées, ainsi que certains cosplayeurs costumés en Star Wars pour des combats de sabres lasers, d'autres dans un thème médiéval. Un Chewbacca grandeur nature est attendu.

La grande nouveauté du festival cette année est la possibilité de manger sur place. "On s'est aperçu que les gens, au moment du repas, étaient obligés de sortir du festival et ne revenaient pas forcément. Ça nous gênait parce qu'il y avait une fréquentation qui baissait après 20 heures", explique Xavier Matéos. Comme au casino, il faudra échanger son argent à la banque pour payer sur place avec la monnaie du festival, où un euro équivaut à un dé.

Pratique. Ouverture de 18 heures à minuit vendredi 22, de 10 heures à minuit samedi 23 et de 10 heures à 18 heures dimanche 24 septembre. Entrée gratuite.