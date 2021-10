Immobilier : les terrains constructibles sont rares

A Rouen-même, les terrains à vendre sont rares. Les anciennes friches industrielles à proximité des zones portuaires sont vouées à être aménagées. Deux grands espaces urbains verront bientôt le jour : le projet “Luciline Rives de Seine” et l’éco-quartier Flaubert. “Au nord du Mont-Riboudet, entre les quartiers du Sacré-Cœur et de la Préfecture, on trouve au moins quatre ou cinq petits projets, de 40 à 60 logements. Vous retrouvez cela aussi sur la rive gauche : rue de l’Essart, rue de Bammeville, rue Malherbe. L’avenue Jean Rondeaux est aussi un lieu de développement”, indique Yvon Robert, maire-adjoint à l’urbanisme. Selon Me Grégoire Ozanne (notre photo), porte-parole de la Chambre départementale des notaires, quelques parcelles constructibles sont disponibles au nord de Rouen à des prix variables en fonction de l’emplacement, de la vue sur la ville (100 000 € et plus). En s’éloignant, les prix redeviennent “raisonnables”, du côté de Quincampoix, Barentin, Pavilly. Plusieurs programmes immobiliers sont également en cours ou à venir au sud de Rouen.