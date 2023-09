Agglo de Rouen. Menaces d'attentats : encore huit établissements scolaires évacués ce mercredi

Le phénomène se répète. Mercredi 20 septembre, huit établissements scolaires de la région de Rouen ont encore été évacués à la suite de messages de menaces de commission d'attentats adressés par mail dans la matinée à la direction des établissements, informe la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué.

Il s'agit du lycée Blaise-Pascal, du lycée Gustave-Flaubert, du lycée privé Jean-Baptiste-de-la-Salle et du lycée Camille-Saint-Saëns à Rouen, du lycée Marcel-Sembat et du lycée des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen, du lycée Fernand-Léger à Grand-Couronne et du lycée professionnel Auguste-Bartholdi à Barentin.

Aucune menace confirmée

De la même manière que lors des évacuations de la veille, la préfecture précise qu'aucune menace n'a été confirmée mais que des protocoles de levée de doute vont être menés dans les établissements. Très peu de cours y étaient prévus en ce mercredi après-midi.

Les parents d'élèves ont été prévenus par mail ou par le système Pronote.

Au collège et lycée Jean-Baptiste-de-la-Salle, les "élèves internes restent sous notre responsabilité", a précisé l'établissement, qui a rassemblé les élèves sur la place en attendant l'arrivée des parents, et autorisé d'autres à rentrer par leurs propres moyens.

Le préfet de Seine-Maritime et la rectrice "condamnent fermement ces comportements qui perturbent le bon fonctionnement des établissements concernés", est-il ajouté.

Une enquête est en cours. Elle a été confiée à la police judiciaire par le parquet de Rouen.