Rouen. Près de 3 000 participants aux Bulky Games 2023, en partenariat avec Tendance Ouest : récupérez votre photo !

Après un échauffement de quelques minutes, les participants aux Bulky Games avaient rendez-vous samedi 16 septembre à Rouen, sur le "start", pour se lancer sur ce parcours de 5km annoncé comme la course d'obstacles la plus fun d'Europe, avec une douzaine d'obstacles gonflables géants.

Ils sont venus de toute la Normandie pour participer à cette course sous le signe de la bonne humeur, du rire et de la convivialité entre collègues, famille, amis déguisés ou non, arborant fièrement le t-shirt Bulky Games.

Avant de s'élancer, les participants ont pu prendre la pose au niveau du photocall Tendance Ouest.

Pour découvrir les photos :