Bihorel. Vol de vélo : le propriétaire le retrouve en vente sur un site d'annonces en ligne

Une affaire de vol qui se termine bien. Jeudi 14 septembre vers 15 h 30, un homme de 37 ans a été interpellé et placé en garde à vue à Bihorel près de Rouen pour le vol d'un vélo.

Un vol commis fin août, début septembre

Les faits remontent entre la fin août et début septembre. Un vol de vélo a été commis dans l'agglomération de Rouen. La victime en avait donc informé les policiers. Quelques mois plus tard, elle le retrouve en vente sur un site d'annonces de vente en ligne et décide de prendre contact avec le vendeur pour fixer un rendez-vous dans la commune de Bihorel. Les forces de l'ordre informées, une équipe de la brigade anticriminalité accompagne la victime.

Le vélo reconnu par le propriétaire

Lors de ce rendez-vous, un homme de 37 ans se présente comme étant le vendeur de ce fameux vélo avec "un cadre blanc, violet et rose", précise la police. Très rapidement, la victime le reconnaît. Les policiers procèdent donc à l'interpellation du trentenaire qui prétend l'avoir acheté un mois auparavant lors d'une foire à tout à Saint-Jacques-sur-Darnétal, ce qui, selon la police "n'est pas possible car le vol a moins d'un mois". Il a ensuite été placé en garde à vue.