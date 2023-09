Journées du patrimoine. Devenez juge d'un faux procès au tribunal judiciaire d'Alençon

Une fois n'est pas coutume. Cette année, le tribunal judiciaire d'Alençon ouvre ses portes pour les Journées du patrimoine samedi 16 et dimanche 17 septembre. "Les gens ont tendance à penser que c'est un lieu fermé, juge la procureure d'Alençon, Laëtitia Mirande. Notre objectif est de montrer que c'est un lieu ouvert. C'est aussi un moyen pour nous de relayer nos métiers, ce qu'ils sont, ce qu'est notre quotidien et peut-être susciter des vocations." Pour cela, le palais de justice mise sur plusieurs activités, notamment des visites du tribunal, des stands d'information avec le barreau d'Alençon et l'administration pénitentiaire, ou encore différents quiz sur la justice.

Participez à un faux procès

En point d'orgue de ce week-end, le tribunal judiciaire invite ses visiteurs à prendre part à un "procès participatif", samedi et dimanche à 15 heures. À partir d'un vrai dossier de violence conjugale, dont les noms des prévenus et des victimes, les dates et les lieux ont été changés, les personnes assisteront en tant qu'assesseures au procès joué par les différents professionnels de justice. À la fin, les visiteurs devront délibérer et donner une peine. "L'intérêt du procès participatif est qu'ils voient très concrètement comment se rend la justice, qu'ils se mettent quelques instants à notre place pour voir la lourdeur de prononcer une peine", explique la procureure. La décision rendue lors du vrai procès sera ensuite révélée et expliquée, pour "cultiver la réflexion sur cette question de rendre la justice", conclut-elle.

En parallèle, l'exposition "Sur le chemin de la liberté" sera installée au second étage du palais de justice jusqu'au 12 octobre. Elle a été construite par deux artistes avec une douzaine de détenus du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Cette exposition porte sur les questions de dignité, de réinsertion, d'humanité judiciaire et d'estime de soi.

Pratique. Le palais de justice d'Alençon ouvre samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.