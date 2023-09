Tendance Live. Découvrez la programmation de votre prochain concert gratuit en Normandie

C'est un rendez-vous que les Normands attendent toujours avec impatience. Le Tendance Live revient en Normandie jeudi 5 octobre. Rendez-vous est donné au Carré des Docks du Havre, à partir de 20 heures, avec au programme cinq groupes ou artistes :

47Ter

Faut-il encore présenter ces trois là ? Ils s'appellent Pierre-Paul, Blaise et Lopes et ce trio, 47Ter de son petit nom, franchit une à une les marches du succès depuis la sortie de son premier album rap L'adresse.

• Lire aussi. A Domicile. 47Ter rentre dans sa Légende avec un deuxième album

chien noir

Son nom d'artiste confère plus du molosse que de la douceur, et pourtant : la musique de chien noir a quelque chose de profondément sensible. Son dernier titre Je veux, je veux, je veux en est une illustration parfaite. Avant la sortie de son premier album, Apollo, le 13 octobre, chien noir sera sur la scène du Tendance Live.

Grégoire

Qui ne se souvient pas de Toi + Moi ? C'est avec ce titre que Grégoire avait conquis le cœur de son public en 2008. Depuis, il a su y conserver sa place. Artiste complet, il nous fait découvrir depuis quelques semaines son dernier titre, Vivre.

Zed Yun Pavarotti

Il est auteur-compositeur-interprète, chanteur et rappeur. Après un premier album en 2020, Zed Yun Pavarotti revient sur le devant de la scène avec un nouvel opus Encore. A découvrir absolument.

Joseph Kamel

Le public avait découvert ce Normand grâce à sa participation à l'émission télévisée The Artist, présentée par Nagui. Joseph Kamel a depuis envahi les ondes, pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

• Lire aussi. Caen. Joseph Kamel, le Pharaon qui rêve de scène française

Pratique. Concert gratuit. Pour remporter vos places, restez bien à l'écoute de votre radio Tendance Ouest.