Bonne table. LG'M, le burger "frais" des Hauts de Rouen

Discrètement installé au bout d'une allée commerçante rue Marguerite-Laugier à Rouen, LG'M Burger gagne pourtant à être connu. La décoration est sobre mais moderne, et la carte plutôt généreuse avec pas moins de douze burgers proposés. Je choisis très vite le LG'M, du nom du restaurant. Pain brioché, salade, tomate, oignon rouge, cornichons, cheddar, tranche de poulet et œuf bacon. Le sandwich est imposant, mais tout aussi succulent. "Et ce n'est pas le plus gros", me confie le patron, Mohamett Sy. Je termine par un dessert mascarpone et "fraise", façon tiramisu, avec des fruits cueillis du matin, afin de bien boucler le repas pour une note relativement raisonnable de 19 euros, avec boisson.

Des produits frais

Pour se faire connaître, Mohamett Sy mise sur la qualité en guise de promotion. Des légumes en passant par les frites, tout est frais à LG'M Burger. "Ici, on n'a pas de congelé. C'était le but du restaurant, de me différencier des autres sandwicheries", explique le gérant, qui part chaque mercredi à la ferme, cueillir lui-même ses tomates, carottes, aubergines et autres pommes de terre.

"Mon but ici, c'est de former des gens et laisser ma conjointe gérer ensuite", explique le patron, qui travaillait dans le BTP jusqu'ici. "Ça faisait plus de 20 ans que je travaillais dans le bâtiment, j'en avais un peu marre." Pour assurer la relève, Mohamett Sy espère recruter davantage de personnel et montrer que l'on peut réussir avec un peu de travail et d'acharnement. "J'étais déterminé, j'ai mis mes économies dans le projet et j'ai ouvert."

En plus des sandwichs, le restaurant propose des tieps sénégalais ou encore des tajines et pourrait, à terme, proposer des pizzas grâce à un local servant pour le moment de lieu de stockage. Le patron se laisse quelques mois avant de concrétiser ce nouveau projet.

Pratique. LG'M Burger, rue Marguerite-Laugier. Ouvert le midi et le soir, semaine et week-end. 09 88 55 83 73.