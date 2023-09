Alençon. Le maire Joaquim Pueyo présente son bilan de mi-mandat

Le maire d'Alençon, Joaquim Pueyo, a fait son bilan de mi-mandat vendredi 8 septembre, entouré de ses élus. "Le bilan n'est pas mauvais, je dirais même qu'il est bon", estime-t-il, mettant en exergue les difficultés traversées, notamment la pandémie de Covid-19 et les crises énergétiques et financières. "Sur les 50 engagements que j'ai pris, 58 % ont été réalisés et 20 % sont en cours de réalisation", présente le maire.

Opération centre-ville

L'une des tâches importantes de la municipalité est de redynamiser le centre-ville, alors que de nombreux commerçants ont fui l'hypercentre. Les commerces locaux sont en souffrance, en partie à cause de la hausse du prix des loyers. La municipalité pourrait mettre en place une société publique locale d'aménagement. Ce dispositif lui permettrait "d'acheter des immeubles dans le cadre d'un schéma d'aménagement public, de façon à pouvoir diminuer les loyers pour les baux commerciaux", explique Joaquim Pueyo.

L'autre problème rencontré dans le centre-ville est la présence de "marginaux" aux comportements agressifs. À la suite de plaintes de certains commerçants, la mairie a temporairement retiré les bancs de certaines rues mi-août. Une décision pour les remettre en place ou les déplacer est à l'étude.

Des projets et décisions à venir

La suite du mandat du maire d'Alençon sera marquée dans un premier temps par la mise en service du troisième pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) de la CUA, prévue le 15 octobre sur le site de la Providence. La place Foch ensuite sera végétalisée dans le cadre du projet Nature en Ville. La place conservera sa fonction de parking. Le début des aménagements est attendu à l'automne.

Le centre aquatique Alencéa, lui, va faire l'objet d'une importante rénovation. Les travaux commenceront en 2024, sans fermeture définitive des autres bassins. Minée par un problème de recrutement, la piscine compte de nouveaux maîtres-nageurs, ce qui permet d'avoir davantage de créneaux d'ouverture pour le public et les scolaires.

Enfin, la municipalité n'a pas encore rendu de décision officielle, mais la patinoire devrait encore rester fermée cet hiver, et ce jusqu'à l'arrivée d'un nouveau projet avec des normes énergétiques actuelles. Cet hiver, les dépenses ont été contenues grâce à la fermeture du bâtiment.