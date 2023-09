Handball. "Tout le monde a le couteau entre les dents" : le Rouen HB entame sa saison en NM1

Promu en Nationale 1, le Rouen Handball a bien débuté la saison samedi 9 septembre, au Kindarena, face à Mainvilliers-Chartres, en glanant une première victoire 31 à 24. Pour le coach Victorien Mabire, cette nouvelle saison s'annonce passionnante. "Il y a une certaine envie de ne pas décevoir après les résultats de l'année dernière. Une envie de jouer incroyable aussi. La préparation a été est longue, les matchs amicaux, c'est bien, mais la compétition, c'est plus important. Tout le monde a le couteau entre les dents et est hyper impatient."

Un mercato réussi

Le coach a eu le temps de peaufiner son effectif, grâce à un bon mercato cet été, afin de faire évoluer cette saison un cran au-dessus. "On avait identifié ce qui pouvait être nos points faibles l'année passée, les postes d'arrière gauche et droit qu'on a recrutés en priorité. On a ajouté de la jeunesse et un pivot de métier international congolais Gauthier Mvumbi, qui avait fait sensation au mondial", explique le coach, d'après qui le nouveau joueur d'1,96m et 147 kg avait été comparé à Shaquille O'Neal. "Le basketteur américain l'avait même appelé."

Objectif maintien

Si Victorien Mabire reste humble, il ne s'interdit rien pour cette saison qui arrive. "La montée a compliqué les choses dans le bon sens du terme car il nous faut des contrats professionnels, une première à Rouen. On a une équipe bien équilibrée à tous les postes, si les blessures ne viennent pas nous perturber", poursuit Victorien Mabire. Le Rouen Handball vise donc le maintien cette année, avec un objectif fixé entre la sixième et la troisième place du classement. "Il faut rester réaliste et prendre les matchs les uns après les autres."

Une poule insolite

Cette saison, le Rouen Handball évoluera dans la poule 3, avec presque que des clubs de l'est. "On a une poule très compliquée car toutes les équipes sont dans l'est. Ça sera difficile physiquement et psychologiquement. On a fait une demande pour changer de poule mais on nous l'a refusée gentiment parce que l'intérêt géographique ne primait pas sur le sportif d'après la fédé. C'est une catastrophe économique pour nous, mais on doit faire avec. Ils auraient pu être un peu plus compréhensifs à notre égard."

Les Rouennais auront donc fort à faire pour réaliser une belle saison en s'appuyant leurs points forts. "On a une défense vraiment dure et mobile qui a encore progressé par rapport à la saison passée, et on a retrouvé de la force de frappe de loin, mais il y a beaucoup de nouveaux. Donc il va falloir que la mayonnaise prenne, mais tous nos joueurs ont du ballon, ça peut faire un bon résultat à la fin."