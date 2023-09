La Ferté Macé. L'Incendiaire attend près de 3 000 participants pour sa dernière édition

Course. Cette course pédestre en partenariat avec Tendance Ouest et dotée de nombreux obstacles est de retour après plusieurs annulations en raison de la pandémie de Covid-19 et de la sécheresse. Elle aura lieu samedi 16 septembre à La Ferté Macé.