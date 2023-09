[Dossier]. Périphérique de Caen : quelle galère !

De nombreux travaux à venir devraient encore perturber le trafic sur le périphérique de Caen. Par exemple, un an de chantier est prévu sur le Viaduc de Calix en 2026.

Qui n'a pas remarqué une hausse du trafic sur le périphérique de Caen ? Depuis lundi 4 septembre, date de la rentrée scolaire, de nombreux embouteillages se forment aux heures de pointe, si bien que la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) constate une hausse du nombre de véhicules de 20 % par rapport à cet été. "On est arrivé presque à saturation au niveau du boulevard périphérique", admet Sébastien Lorin, responsable du centre d'ingénierie et de gestion du trafic. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Si le chantier des voies d'entrecroisement touche bientôt à sa fin sur la partie nord (lire par ailleurs), de nombreux travaux sont à venir sur le périphérique. À commencer par le printemps 2024 : le nouvel enrobé sur cette partie nord sera posé, entre la bretelle Porte d'Angleterre et la Vallée des Jardins. "Il faut une météo clémente pour que la durée de chantier soit la plus courte possible", explique Christophe Leclerc, responsable de la sécurisation du boulevard périphérique nord à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). Le périphérique devrait être partiellement fermé sur cette portion pendant quatre à cinq nuits. Le 31 juillet dernier, trois des quatre bretelles de l'échangeur des Pépinières qui permet de relier le quartier Koenig de Bretteville-sur-Odon au boulevard périphérique de Caen ont été ouvertes. La dernière bretelle, en provenance de l'échangeur de la Porte de Bretagne, sera mise en service cet automne, une fois les travaux de sécurisation de l'ouvrage terminés. Cette dernière phase mettra fin à un chantier débuté en juin 2022.

Un an de chantier sur

le Viaduc de Calix en 2026

En 2024, plusieurs panneaux de signalisation vont être remplacés. Puis, à la fin de cette même année, il restera à construire le mur anti-bruit de la rue Victor-Vinde, au niveau du quartier de la Pierre Heuzé. "L'impact sur la circulation du périphérique sera quasiment nul", assure Christophe Leclerc. Seulement des fermetures partielles de bretelles, de nuit, sont à prévoir. À plus long terme, un chantier colossal devrait débuter sur le Viaduc de Calix, d'ici 2026, afin de garantir sa sécurité. Il faut compter un an de travaux. S'il est difficile de prévoir l'impact sur la circulation pour le moment, il faut s'attendre à des neutralisations de voie et des restrictions pour les poids lourds mais "il n'y aura pas de fermeture totale", tient à rassurer Sébastien Lorin. D'où l'importance de débuter les travaux du nouveau pont de Colombelles en 2024, pour une mise en service à l'été 2025 afin de proposer un itinéraire bis aux nombreux automobilistes.

Sur le périphérique sud, on peut craindre l'arrivée de la plateforme logistique de Carrefour, prévue pour juin 2024 au niveau de la sortie Cormelles-le-Royal, qui pourraient entraîner la venue de nombreux poids lourds à proximité de l'A13. Quoi qu'il en soit, la communauté urbaine tient à favoriser le covoiturage avec de nombreux projets d'extension ou d'ouverture à l'étude. "Ça ne résout pas les problèmes, mais ce sont des actions concrètes afin de désengorger le trafic", expose Nicolas Joyau, vice-président en charge des mobilités à Caen la Mer.