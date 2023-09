Rouen. Sans permis, il refuse un contrôle et percute une voiture de police

Un jeune homme de 23 ans a été interpellé à Rouen au niveau de la route de Darnétal, mercredi 6 septembre 2023 en début d'après-midi. Il venait de percuter une voiture de police qui cherchait à le contrôler, indique une source au commissariat.

Sans permis ni assurance

Les fonctionnaires avaient déjà repéré le suspect un peu plus tôt, rue de la Petite Chartreuse. Ils ont été interpellés par son pare-brise cassé et ont cherché à le contrôler, lorsqu'il a pris la fuite.

Le jeune homme n'a en plus pas le permis et est en défaut d'assurance, ce qui l'a conduit directement en garde à vue, en plus de son refus d'obtempérer. Ni le suspect, ni les policiers n'ont été blessés dans le choc entre les deux véhicules.