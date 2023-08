Saint-Jean-de-Folleville. Départ de feu sur la centrale biométhane Caux Vallée de Seine, dans la zone de Radicatel

Plusieurs véhicules de pompiers ont été mobilisés, jeudi 31 août, sur la centrale biométhane Caux Vallée de Seine, récemment inaugurée à Saint-Jean-de-Folleville, dans la zone industrielle de Radicatel. La raison : un départ de feu dans un bâtiment de 500 m2, peu avant 7 h 30.

"Le feu a pris dans un déchiqueteur de matière première servant à alimenter la centrale. Cette partie stockage est isolée de la partie production de méthane et n'a donc pas eu d'incidences sur la partie la plus sensible des installations", indique la préfecture de Seine-Maritime à Tendance Ouest. La centrale est alimentée par des déchets agricoles et agro-industriels.

Une installation classée

Les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le feu à l'aide de deux lances à incendies, avant de procéder au dégarnissage de la zone impactée. Des agents de GRDF sont également intervenus pour sécuriser le réseau de gaz.

Une surveillance a été maintenue dans l'après-midi par le Service départemental d'incendie et de secours.

Trois personnes travaillant sur la centrale biométhane, incommodées par les fumées, ont été prises en charge par les secours, précise la préfecture.

Cette centrale Engie Bioz fait partie des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), en raison des impacts ou des dangers que ce type d'unité peut présenter pour l'environnement, d'où le déploiement préventif d'importants moyens de secours.