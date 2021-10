Le dilemme

Ronny et Nick sont amis inséparables depuis la fac et ils travaillent ensemble dans la société qu’ils ont créée.

Un jour, Ronny surprend la femme de Nick en galante compagnie. Que doit-il faire : tout dire à son ami ou lui cacher la terrible vérité, parler ou trahir leur amitié ?



L’obsession américaine de la vérité

Le thème est intéressant et il révèle l’obsession des Américains pour la vérité.

Mais cette comédie est bien décevante, surtout de la part d’un metteur en scène renommé comme Ron Howard. Si certaines scènes sont assez amusantes, malheureusement l’ensemble ne tient pas ses promesses, car trop bavard, avec des situations souvent étirées jusqu’à l’absurde.

Il reste que l’interprétation ne manque pas de charme, en particulier celle de Jennifer Connelly qui se fait trop rare au cinéma.

Comédie américaine (2010)

de Ron Howard, avec Vince Vaughn (Ronny Valentine), Kevin James (Nick Brannen), Jennifer Connelly (Beth), Winona Ryder (Geneva), Channing Tatum (Zip), Queen Latifah (Susan Warner) (1 h 52).