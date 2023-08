Normandie. Tout savoir sur la super lune bleue du jeudi 31 août

Si le phénomène de super lune n'est pas rare - il a lieu trois à quatre fois par an - chacune de ces lunes suscite l'excitation chez celles et ceux qui souhaitent l'observer et la prochaine, la super lune bleue sera visible dans la nuit du jeudi 31 août.

Pourquoi parle-t-on de super lune bleue ?

"Il y a deux notions : la super lune, un terme inventé fin des années 70 par un astrologue qui cherchait à expliquer des phénomènes naturels, explique Frédéric Michaud, de la Société d'Astronomie du Havre. Quand la lune est au plus près de la terre, elle apparaît 7 % plus grosse qu'une pleine lune normale, mais c'est en réalité imperceptible à l'œil nu. Des super lunes, il y en a régulièrement."

"Quant au bleu, on ne sait pas trop, d'où il vient, expose le passionné d'astronomie. Il existe un almanach des fermiers américains publié dès le XIXe siècle, qui donnait un nom à chaque lune de l'année. Ils se sont rendu compte qu'il y avait tous les deux ans et demi, il y avait treize lunes au lieu de douze, une super lune qui apparaît le même mois que la précédente. Et dans l'argot anglais, le mot bleu est utilisé pour désigner un état peu commun, exceptionnel."

Il y a une autre possibilité pour que la lune bleue porte ce nom, selon Frédéric Michaud : en 1946, un journaliste de la revue américaine Sky & Telescope a interprété cet almanach des fermiers et proclamé une autre règle : lors des mois où il y a deux pleines lunes, la deuxième s'appellera lune bleue. "Celle du jeudi 31 août suit la définition de cette interprétation", résume-t-il.

La super lune bleue n'a donc rien de bleu, elle est donc la conjugaison de deux événements : elle est la seconde pleine lune du mois d'août et sera au plus proche de la terre.

Est-elle plus lumineuse que les autres ?

"Oui, mais pas tant que ça. C'est vrai qu'elle est plus proche de la Terre et en apparence un peu plus grosse, mais l'écart de magnitude par rapport à une pleine lune normale n'est que de l'ordre de 0.3, ce que nos yeux ne peuvent pas distinguer", détaille Frédéric Michaud dans un article publié sur le site de la Société Astronomique du Havre.

Un conseil pour photographier la super lune bleue ?

"L'idéal c'est cadrer la lune dans le paysage, pas toute seule dans le ciel. Si on arrive à la cadrer avec un arbre, une église, un monument, ou bien au lever ou coucher de la lune. Il ne faut pas négliger le paysage."

La prochaine super lune, la dernière de l'année, baptisée super lune des moissons sera visible le vendredi 29 septembre.